В Yeni Klinika назначен новый заместитель директора

Произведено новое назначение на должность заместителя директора Yeni Klinika, действующего в подчинении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Произведено новое назначение на должность заместителя директора Yeni Klinika, действующего в подчинении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Об этом Report сообщили из клиники.

Приказом исполнительного директора TƏBİB Вугара Гурбанова, Гюльнар Нуриева назначена заместителем директора медицинского учреждения и руководителем Центра репродуктивного здоровья и планирования семьи.

Гюльнар Нуриева являлась заведующей родильным отделением Бакинского центра здоровья (Bakı Sağlamlıq Mərkəzi) в 2021-2022 годах, затем работала врачом-гинекологом в Uniklinika и Центральном таможенном госпитале.