В Японии зарегистрировали рекордную смертность от COVID за все время пандемии

В Японии за сутки зафиксировало 420 смертей от последствий заболевания COVID-19, что является рекордным количеством за все время пандемии в этой стране.

В Японии за сутки зафиксировало 420 смертей от последствий заболевания COVID-19, что является рекордным количеством за все время пандемии в этой стране.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает в пятницу Associated Press (AP).

По данным Минздрава страны, предыдущий суточный рекорд смертности был установлен накануне, тогда скончались 415 человек.

Эксперты отмечают, что причина такого резкого роста смертей неизвестна, но может быть связана с ухудшением протекания хронических заболеваний у пациентов старшего поколения.

В августе, на пике прежней волны COVID-19, суточные показатели смертельных исходов в Японии превышали 300.

Тем временем с пятницы, японские власти будут требовать наличие теста COVID-19 у всех людей, прибывающих из материкового Китая, поскольку там наблюдается вспышка случаев коронавируса. Тех, у кого тест покажет положительный результат, разместят в специально отведенных для этого объектах на неделю.

Отметим, что за все время пандемии COVID-19 в Японии зафиксировали более 29,1 млн случаев коронавируса, а примерно 56,9 тыс. человек скончались от последствий заболевания.