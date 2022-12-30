О нас

В Японии зарегистрировали рекордную смертность от COVID за все время пандемии

В Японии зарегистрировали рекордную смертность от COVID за все время пандемии В Японии за сутки зафиксировало 420 смертей от последствий заболевания COVID-19, что является рекордным количеством за все время пандемии в этой стране.
Здоровье
30 декабря 2022 г. 13:58
В Японии зарегистрировали рекордную смертность от COVID за все время пандемии

В Японии за сутки зафиксировало 420 смертей от последствий заболевания COVID-19, что является рекордным количеством за все время пандемии в этой стране.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает в пятницу Associated Press (AP).

По данным Минздрава страны, предыдущий суточный рекорд смертности был установлен накануне, тогда скончались 415 человек.

Эксперты отмечают, что причина такого резкого роста смертей неизвестна, но может быть связана с ухудшением протекания хронических заболеваний у пациентов старшего поколения.

В августе, на пике прежней волны COVID-19, суточные показатели смертельных исходов в Японии превышали 300.

Тем временем с пятницы, японские власти будут требовать наличие теста COVID-19 у всех людей, прибывающих из материкового Китая, поскольку там наблюдается вспышка случаев коронавируса. Тех, у кого тест покажет положительный результат, разместят в специально отведенных для этого объектах на неделю.

Отметим, что за все время пандемии COVID-19 в Японии зафиксировали более 29,1 млн случаев коронавируса, а примерно 56,9 тыс. человек скончались от последствий заболевания.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Daily COVID deaths hit new record in Japan 
Версия на азербайджанском языке Yaponiyada COVID-19 ilə bağlı gündəlik ölüm sayında rekord qeydə alınıb

Самое важное

Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается, протестующие скандируют лозунги
Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается, протестующие скандируют лозунги
30 декабря 2022 г. 14:07
Завершена осенняя сессия Милли Меджлиса, депутаты ушли на каникулы
Завершена осенняя сессия Милли Меджлиса, депутаты ушли на каникулы
30 декабря 2022 г. 13:14
МО: Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре и Дашкесане
МО: Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре и Дашкесане
30 декабря 2022 г. 12:33
Акция протеста экоактивистов на дороге Ханкенди-Лачын продолжается под звуки мугама 
ФотоАкция протеста экоактивистов на дороге Ханкенди-Лачын продолжается под звуки мугама 
30 декабря 2022 г. 11:30
В НАНА созданы три отдела, занимающиеся вопросами Западного Азербайджана
В НАНА созданы три отдела, занимающиеся вопросами Западного Азербайджана
30 декабря 2022 г. 11:20
В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств
В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств
30 декабря 2022 г. 11:18
Отправлен в отставку еще один генерал Гостаможенного комитета Азербайджана
Отправлен в отставку еще один генерал Гостаможенного комитета Азербайджана
29 декабря 2022 г. 21:46
МИД: Армянская сторона предпринимает попытки уклониться от выполнения достигнутых договоренностей
МИД: Армянская сторона предпринимает попытки уклониться от выполнения достигнутых договоренностей
29 декабря 2022 г. 20:19
Названа текущая ситуация с COVID-19 в Азербайджане
Названа текущая ситуация с COVID-19 в Азербайджане
29 декабря 2022 г. 16:25
Минздрав: Распространение вируса гриппа в Азербайджане не исключено
Минздрав: Распространение вируса гриппа в Азербайджане не исключено
29 декабря 2022 г. 15:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi