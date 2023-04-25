О нас

В Японии разработали эндоскоп для обследования сосудов и нервов

В Японии разработали эндоскоп для обследования сосудов и нервов Японские исследователи разработали медицинский эндоскоп тоньше некоторых игл для капельницы, при помощи которого можно будет обследовать сосуды и нервы.
Здоровье
25 апреля 2023 г. 08:57
В Японии разработали эндоскоп для обследования сосудов и нервов

Японские исследователи разработали медицинский эндоскоп тоньше некоторых игл для капельницы, при помощи которого можно будет обследовать сосуды и нервы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.

По словам ученых, использование эндоскопа толщиной 1,25 мм позволит снизить нагрузку на пациентов при обследовании коленных суставов. При нынешних технологиях для этого необходимо хирургическое вмешательство под наркозом. Разработанный ими эндоскоп можно ввести через очень небольшое отверстие, например через иглу для капельницы.

"Он очень тонкий, а качество изображения хорошее, так что можно увидеть области, которые раньше не было видно, например кровеносные сосуды и нервы. Я бы хотел работать не только над обследованием суставов, но и в других областях", - сказал член исследовательской группы, профессор медицинского факультета Университета Кэйо Масая Накамура.

Для разработки эндоскопа ученые использовали свойства специального оптического волокна, позволяющего передавать изображение, преломляя свет так же, как линзы. По их словам, такие эндоскопы можно производить из пластика, поэтому они дешевые в производстве и безопасные для пациентов.

Исследователи надеются начать практическое применение сверхтонких эндоскопов уже в 2024 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Председатель АПБА о вакцинации диких животных от бешенства
Председатель АПБА о вакцинации диких животных от бешенства
25 апреля 2023 г. 09:52
Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом в Азербайджане за сутки
Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом в Азербайджане за сутки
24 апреля 2023 г. 20:53
17 человек отравились на помолвке в Лянкяране
Фото17 человек отравились на помолвке в Лянкяране
24 апреля 2023 г. 15:38
Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки
Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки
23 апреля 2023 г. 15:40
Специалисты из США разработали революционный метод лечения остеоартрита
Специалисты из США разработали революционный метод лечения остеоартрита
23 апреля 2023 г. 03:39
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 30 человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 30 человек
22 апреля 2023 г. 16:34
В Азербайджане за сутки 24 человека заразились коронавирусом, двое скончались
В Азербайджане за сутки 24 человека заразились коронавирусом, двое скончались
21 апреля 2023 г. 17:22
В Азербайджане начинается регистрация продуктов и кормов из ГМО
В Азербайджане начинается регистрация продуктов и кормов из ГМО
20 апреля 2023 г. 18:52
Азербайджан и Израиль обсудили перспективы развития сотрудничества в области здравоохранения
ФотоАзербайджан и Израиль обсудили перспективы развития сотрудничества в области здравоохранения
20 апреля 2023 г. 17:49
В Азербайджане за сутки 48 человек заразились коронавирусом, трое скончались
В Азербайджане за сутки 48 человек заразились коронавирусом, трое скончались
20 апреля 2023 г. 17:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi