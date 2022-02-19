В Японии предлагают новый способ снижения давления

В Японии предложили снижать артериальное давление при помощи антигипертензивных упражнений.

В Японии предложили снижать артериальное давление при помощи антигипертензивных упражнений.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, такое предложение выдвинул японский фармацевт Масатоси Като.

"Сложите ладони перед грудью и с силой сдавите их. Через десять секунд расслабьте руки. Это упражнение особенно рекомендуется, поскольку оно стимулирует грудные мышцы, которые находятся рядом с сердцем", - рассказал специалист в беседе с изданием.

По его словам, подобные упражнения существуют для разных групп мышц, и их можно делать несколько раз в день.

"Упражнение можно делать сидя, то есть во время работы, поэтому попробуйте обязательно", - добавил фармацевт.