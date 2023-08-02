В Японии одобрили первую вакцину от COVID-19 местного производства

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрило массовый выпуск и коммерческую реализацию первой в стране вакцины от коронавируса производства японской компании Daiichi Sankyo.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрило массовый выпуск и коммерческую реализацию первой в стране вакцины от коронавируса производства японской компании Daiichi Sankyo.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявила японская фармацевтическая корпорация.

В начале этого года компания приступила к строительству первого в Японии завода по производству местных мРНК-вакцин, тогда же она подала заявку в Минздрав на получение разрешения производить и коммерчески реализовать вакцину внутри страны. 31 июля специальная экспертная комиссия Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии рекомендовала одобрить заявку Daiichi Sankyo.

На протяжении пандемии в Японии применялись вакцины производства американских компаний Pfizer, Moderna и Novavax, а также британско-шведской AstraZeneca.