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В Японии одобрили первую вакцину от COVID-19 местного производства

В Японии одобрили первую вакцину от COVID-19 местного производства Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрило массовый выпуск и коммерческую реализацию первой в стране вакцины от коронавируса производства японской компании Daiichi Sankyo.
Здоровье
2 августа 2023 г. 12:09
В Японии одобрили первую вакцину от COVID-19 местного производства

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрило массовый выпуск и коммерческую реализацию первой в стране вакцины от коронавируса производства японской компании Daiichi Sankyo.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявила японская фармацевтическая корпорация.

В начале этого года компания приступила к строительству первого в Японии завода по производству местных мРНК-вакцин, тогда же она подала заявку в Минздрав на получение разрешения производить и коммерчески реализовать вакцину внутри страны. 31 июля специальная экспертная комиссия Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии рекомендовала одобрить заявку Daiichi Sankyo.

На протяжении пандемии в Японии применялись вакцины производства американских компаний Pfizer, Moderna и Novavax, а также британско-шведской AstraZeneca.

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