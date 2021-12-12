В январе Британия столкнется со значительной волной "омикрон"

По словам исследователей, в январе Великобритания столкнется со значительной волной "омикрон".

По словам исследователей, в январе Великобритания столкнется со значительной волной "омикрон".

Как передает Report, об этом сообщает BBC News .

По их словам, число смертей от этого штамма к концу апреля может варьироваться от 25 тыс. до 75 тыс. в зависимости от того, насколько хорошо сработают вакцины.

Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM) предположили, что "омикрон" будет менее опасен для вакцинированных, а бустерная доза и вовсе сдержит волну нового штамма. Доктор Ник Дэвис, один из исследователей, заявил, что "омикрон" распространяется "очень быстро" и, вероятно, станет доминирующей формой вируса в Англии к концу года. Несмотря на ускоренные темпы вакцинации, "омикрон" распространяется быстрее, чем другие штаммы COVID-19.