В ввезенном из России курином филе обнаружена сальмонелла

В поставленной из России партии замороженного куриного филе общим весом 19,2 тонны обнаружена сальмонелла.

В поставленной из России партии замороженного куриного филе общим весом 19,2 тонны обнаружена сальмонелла.

Об этом Report сообщили в Агентстве по продовольственной безопасности Азербайджана .

В лаборатории Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов были исследованы образцы из партии замороженного куриного филе производства филиала "Невинномысский" ООО "Ставропольский бройлер", импортированного из России компанией Ladess Group. Согласно результатам анализов, в образцах обнаружены бактерии сальмонеллы.

В соответствии с законодательством, было принято решение об уничтожении или вывозе опасного продукта за пределы таможенной территории.