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В ввезенном из России курином филе обнаружена сальмонелла

В ввезенном из России курином филе обнаружена сальмонелла В поставленной из России партии замороженного куриного филе общим весом 19,2 тонны обнаружена сальмонелла.
Здоровье
17 апреля 2024 г. 19:20
В ввезенном из России курином филе обнаружена сальмонелла

В поставленной из России партии замороженного куриного филе общим весом 19,2 тонны обнаружена сальмонелла.

Об этом Report сообщили в Агентстве по продовольственной безопасности Азербайджана .

В лаборатории Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов были исследованы образцы из партии замороженного куриного филе производства филиала "Невинномысский" ООО "Ставропольский бройлер", импортированного из России компанией Ladess Group. Согласно результатам анализов, в образцах обнаружены бактерии сальмонеллы.

В соответствии с законодательством, было принято решение об уничтожении или вывозе опасного продукта за пределы таможенной территории.

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