В ВОЗ заявили о скором доминировании штамма "омикрон" в Европе

Штамм коронавируса "Омикрон" может стать «очередным штормом» для Европы.

Штамм коронавируса "омикрон" может стать "очередным штормом" для Европы.

Как передает Report со ссылкой на "Associated Press" , такое мнение высказал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

"В течение нескольких недель "омикрон" станет доминантным во многих странах европейского региона, подтолкнув уже загруженные системы здравоохранения ближе к краю пропасти", - сказал он.

Клюге уточнил, что этот вариант коронавируса уже выявлен как минимум в 38 из 53 стран региона.

По его словам, "омикрон" уже стал доминантным в Великобритании, Дании и Португалии. В этих странах число случаев нового штамма удваиваются каждые 1,5-3 дня.

26 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.