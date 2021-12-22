В ВОЗ заявили о скором доминировании штамма "омикрон" в Европе

Штамм коронавируса "омикрон" может стать "очередным штормом" для Европы.
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"В течение нескольких недель "омикрон" станет доминантным во многих странах европейского региона, подтолкнув уже загруженные системы здравоохранения ближе к краю пропасти", - сказал он.
Клюге уточнил, что этот вариант коронавируса уже выявлен как минимум в 38 из 53 стран региона.
По его словам, "омикрон" уже стал доминантным в Великобритании, Дании и Португалии. В этих странах число случаев нового штамма удваиваются каждые 1,5-3 дня.
26 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.