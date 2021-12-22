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В ВОЗ заявили о скором доминировании штамма "омикрон" в Европе

В ВОЗ заявили о скором доминировании штамма "омикрон" в Европе Штамм коронавируса "Омикрон" может стать «очередным штормом» для Европы.
Здоровье
22 декабря 2021 г. 06:13
В ВОЗ заявили о скором доминировании штамма омикрон в Европе

Штамм коронавируса "омикрон" может стать "очередным штормом" для Европы.

Как передает Report со ссылкой на "Associated Press", такое мнение высказал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

"В течение нескольких недель "омикрон" станет доминантным во многих странах европейского региона, подтолкнув уже загруженные системы здравоохранения ближе к краю пропасти", - сказал он.

Клюге уточнил, что этот вариант коронавируса уже выявлен как минимум в 38 из 53 стран региона.

По его словам, "омикрон" уже стал доминантным в Великобритании, Дании и Португалии. В этих странах число случаев нового штамма удваиваются каждые 1,5-3 дня.

26 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

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Версия на азербайджанском языке ÜST: "Omikron" tezliklə Avropada dominant ştama çevriləcək

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