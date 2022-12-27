В ВОЗ заявили о необычном всплеске респираторных заболеваний у детей в Европе и США

Несколько стран, включая Великобританию, Нидерланды, США, Францию и Швецию, столкнулся с необычно сильным всплеском респираторных заболеваний среди детей, что может быть связано с изменениями, произошедшими в болезнетворных вирусах, и с отсутствием у неко

Несколько стран, включая Великобританию, Нидерланды, США, Францию и Швецию, столкнулся с необычно сильным всплеском респираторных заболеваний среди детей, что может быть связано с изменениями, произошедшими в болезнетворных вирусах, и с отсутствием у некоторых детей иммунитета.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил эксперт по детским болезням Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Уилсон Уэр.

"Мы видим всплеск респираторных заболеваний среди детей, особенно среди тех, кто младше 10 лет", - отметил Уэр, добавив, что уровень заболеваемости сейчас выше, чем "в типичный для осенних и зимних месяцев сезон гриппа".

"Сообщения об этом необычном всплеске числа заболевших пришли из нескольких стран Европы, включая Францию, Нидерланды, Швецию и Великобританию, а также из США", - сказал он.

Эти государства сталкиваются с растущим числом госпитализаций детей с острыми респираторными инфекциями, вызванными вирусами гриппа и парагриппа, респираторно-синцитиальным вирусом, аденовирусами и коронавирусами, включая COVID-19, заявил Уэр. Кроме того увеличилась заболеваемость фарингитом и кожными болезнями, связанными с криптококковой инфекцией. Этот всплеск заболеваемости может быть связан, по мнению эксперта, с "возвращением к относительно нормальному состоянию после COVID-19", когда "вирусы и бактерии вновь распространяются".

Уэр пояснил, что для защиты от заражения следует прежде всего соблюдать гигиену, а также "прикрывать нос и рот маской или тканью". Кроме того, необходимо вакцинироваться, в том числе от гриппа и ковида. Когда речь идет о младенцах, усилить их защиту от вирусов, учитывая защитные свойства грудного молока, поможет грудное вскармливание, резюмировал эксперт.