В ВОЗ заявили о необычном всплеске респираторных заболеваний у детей в Европе и США

Несколько стран, включая Великобританию, Нидерланды, США, Францию и Швецию, столкнулся с необычно сильным всплеском респираторных заболеваний среди детей, что может быть связано с изменениями, произошедшими в болезнетворных вирусах, и с отсутствием у некоторых детей иммунитета.
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"Мы видим всплеск респираторных заболеваний среди детей, особенно среди тех, кто младше 10 лет", - отметил Уэр, добавив, что уровень заболеваемости сейчас выше, чем "в типичный для осенних и зимних месяцев сезон гриппа".
"Сообщения об этом необычном всплеске числа заболевших пришли из нескольких стран Европы, включая Францию, Нидерланды, Швецию и Великобританию, а также из США", - сказал он.
Эти государства сталкиваются с растущим числом госпитализаций детей с острыми респираторными инфекциями, вызванными вирусами гриппа и парагриппа, респираторно-синцитиальным вирусом, аденовирусами и коронавирусами, включая COVID-19, заявил Уэр. Кроме того увеличилась заболеваемость фарингитом и кожными болезнями, связанными с криптококковой инфекцией. Этот всплеск заболеваемости может быть связан, по мнению эксперта, с "возвращением к относительно нормальному состоянию после COVID-19", когда "вирусы и бактерии вновь распространяются".
Уэр пояснил, что для защиты от заражения следует прежде всего соблюдать гигиену, а также "прикрывать нос и рот маской или тканью". Кроме того, необходимо вакцинироваться, в том числе от гриппа и ковида. Когда речь идет о младенцах, усилить их защиту от вирусов, учитывая защитные свойства грудного молока, поможет грудное вскармливание, резюмировал эксперт.