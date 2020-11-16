ВОЗ: Вакцина не остановит пандемию коронавируса

Вакцина от коронавируса в одиночку не в состоянии остановить пандемию.

Вакцина от коронавируса в одиночку не в состоянии остановить пандемию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом написал в твиттере глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"С самого начала пандемии COVID-19 мы знали, что вакцина будет необходима, чтобы контролировать пандемию. Но важно понимать, что она дополнит остальные инструменты, а не заменит их", - написал Гебрейесус.

Он добавил, что вначале доступ к вакцине будет ограничен, поэтому приоритет в ее получении будет у медиков, людей старшего возраста и имеющих хронические заболевания.

"Это, надеюсь, снизит количество смертей и позволит справиться системе здравоохранения, но вирусу есть куда двигаться", - предупредил глава ВОЗ.

Гебрейесус призвал и после начала вакцинации продолжать наблюдение, тестирование, изоляцию зараженных и их лечение, отслеживание контактов и карантин, а также вовлекать общины и отдельных граждан в борьбу с распространением болезни.