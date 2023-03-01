В ВОЗ заявили, что рассматривают все гипотезы происхождения SARS-CoV-2

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает все гипотезы происхождения коронавируса SARS-CoV-2, пока не получит доказательств в пользу какой-либо из них.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает все гипотезы происхождения коронавируса SARS-CoV-2, пока не получит доказательств в пользу какой-либо из них.

Как передает Report, об этом заявил в среду ТАСС официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич.

"ВОЗ и SAGO (научно-консультативная группа экспертов по новым опасным патогенам) продолжат изучение всех имеющихся научных данных, которые помогут нам углубить знания о происхождении SARS-CoV-2, и мы призываем Китай и научное сообщество предпринять необходимые исследования в этом направлении", - заключил Яшаревич.

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей заявил во вторник в интервью телеканалу Fox News, что ФБР считает утечку из лаборатории в китайском Ухане наиболее вероятной причиной начала пандемии. Он утверждал, что правительство КНР, по его мнению, "делает все возможное, чтобы помешать" усилиям США и их партнеров по установлению обстоятельств начала пандемии.