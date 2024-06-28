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В ВОЗ заявили, что работе над пандемическим договором помешали фейки

В ВОЗ заявили, что работе над пандемическим договором помешали фейки Распространение дезинформации, в том числе касающейся уважения суверенитета стран при принятии решений в сфере медицины, стало одним из препятствий, помешавших разработке соглашения о предотвращении пандемий в первоначально установленный срок - к маю 2024
Здоровье
28 июня 2024 г. 21:27
В ВОЗ заявили, что работе над пандемическим договором помешали фейки

Распространение дезинформации, в том числе касающейся уважения суверенитета стран при принятии решений в сфере медицины, стало одним из препятствий, помешавших разработке соглашения о предотвращении пандемий в первоначально установленный срок - к маю 2024 года.

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в выступлении перед выпускниками школы Университета Никосии, текст выступления опубликовала в Женеве штаб-квартира ВОЗ.

Глава организации напомнил, что "первоначально страны обязались завершить работу над пандемическим соглашением" к 77-й Всемирной ассамблее здравоохранения, то есть к маю 2024 года. Однако они не смогли вовремя достичь консенсуса. По словам Гебрейесуса, "переговоры были подорваны потоком дезинформации, включая ложные заявления о том, что страны уступят свой суверенитет ВОЗ". Это "не соответствует действительности", заверил гендиректор. Он призвал выпускников-медиков "высказаться в поддержку" пандемического соглашения и "против дезинформации".

Гебрейесус расценил как "чрезвычайно амбициозный" двухлетний срок, который первоначально был установлен ВОЗ для переговоров о пандемическом соглашении. Он напомнил, что работа над "международными соглашениями и законами требует многих лет". Если страны - члены ВОЗ (в соответствии с решением 77-й ассамблеи здравоохранения) уложатся в новые сроки и "завершат, как было условлено, переговоры в этом году или, самое позднее, к маю будущего года, то это все равно было бы гигантским достижением в очень короткое время", констатировал гендиректор.

По его словам, страны полны решимости продолжать подготовку пандемического соглашения, так как считают его "срочно необходимым". Гебрейесус напомнил, что вопрос не в том, разразится или нет в мире новая пандемия, а в том, когда это произойдет.

77-я Всемирная ассамблея здравоохранения (27 мая - 1 июня) продлила полномочия переговорного органа, созданного в 2021 году для разработки пандемического соглашения. Предполагается, что итоги работы над этим документом будут подведены на 78-й ассамблее в мае 2025 года или на специальной сессии ассамблеи до конца 2024 года.

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