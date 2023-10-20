В ВОЗ зафиксировали более 91 тыс. случаев оспы обезьян в мире с января 2022 года

Более 860 случаев болезни mpox (новое наименование оспы обезьян) выявили в мире в сентябре 2023 года, а общее число заразившихся с начала 2022 года превысило 91 тыс., умерли 157 человек. Сведения о заболевших поступили из 115 стран.

Более 860 случаев болезни mpox (новое наименование оспы обезьян) выявили в мире в сентябре 2023 года, а общее число заразившихся с начала 2022 года превысило 91 тыс., умерли 157 человек. Сведения о заболевших поступили из 115 стран.

Как передает Report , об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"С 1 января 2022 года по 30 сентября 2023 в ВОЗ из 115 государств, территорий и областей поступили сообщения о 91 123 подтвержденных лабораторным путем случаях заболевания mpox, включая 157 смертей", - говорится в информационном бюллетене организации, опубликованном в Женеве. С 1 по 30 сентября в мире зарегистрировали 868 новых случаев заражения, что на 16% меньше, чем в августе. Больше всего заболевших в течение сентября выявлено в двух регионах - Западно-Тихоокеанском (45% всех случаев заражения) и Европе (26,4%). В сентябре из 21 государства поступили сообщения о росте числа заражений по сравнению с августом.

По состоянию на 30 сентября больше всего заболевших с начала 2022 года зарегистрировано в США (30 636). Далее в первой 10-е идут Бразилия (10 967), Испания (7 611), Франция (4 158), Колумбия (4 090), Мексика (4 062), Перу (3 812), Великобритания (3 805), Германия (3 708) и Китай (1 794). Всего на эти страны приходится почти 82% заболевших. Подавляющее большинство заразившихся (96,3%) - это мужчины в возрасте от 29 лет до 41 года.

Режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении в связи с mpox действовал с июля 2022 года по 11 мая 2023. Он был отменен в связи со снижением заболеваемости.