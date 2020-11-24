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В ВОЗ выдвинули теорию о нескольких нулевых пациентах с коронавирусом

В ВОЗ выдвинули теорию о нескольких нулевых пациентах с коронавирусом Ученые уверены в естественном происхождении вируса
Здоровье
24 ноября 2020 г. 09:19
В ВОЗ выдвинули теорию о нескольких нулевых пациентах с коронавирусом

Первых людей, заразившихся новым коронавирусом, могло быть несколько, они могли получить инфекцию в разное время от разных переносчиков. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Выявление первичного случая заражения является важным аспектом всех эпидемиологических расследований. Может быть больше, чем один первичный случай, потому что, вероятно, передача от нескольких видов животных", — сказал он

Ученые уверены в естественном происхождении вируса. Его носителем могли быть летучие мыши.

Специалисты не знают, что именно привело к росту заражения, был это человек, животное или окружающая среда.

Райан подчеркнул, что ВОЗ рассчитывает на открытость и сотрудничество Китая по выявлению источника инфекции.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

11 февраля 2020 года заболевание получило название нового коронавирусного заболевания (COVİD-19).

11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.

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