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СМИ: В ВОЗ связывают появление COVID-19 с торговлей животными в Китае

СМИ: В ВОЗ связывают появление COVID-19 с торговлей животными в Китае Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) склоняются к тому, что происхождение нового коронавируса могло быть связано с торговлей животными в Китае.
Здоровье
22 марта 2021 г. 06:49
СМИ: В ВОЗ связывают появление COVID-19 с торговлей животными в Китае

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) склоняются к тому, что происхождение нового коронавируса могло быть связано с торговлей животными в Китае.

Как передает Report, об этом говорится в материале, опубликованном агентством Bloomberg.

Оно отмечает, что на этой неделе, как ожидается, будет опубликован доклад, в подготовке которого участвовали эксперты ВОЗ, посетившие китайский Ухань. По сведениям агентства, представленные в документе выводы "будут далеко не окончательными". В докладе якобы будет приведена версия, согласно которой новый коронавирус может быть схож по происхождению с вирусом, который вызывает тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС). Его изначальными носителями были летучие мыши, к людям он перешел через небольших млекопитающих - гималайских цивет, говорится в материале.

В публикации приводятся слова британского зоолога Питера Дасзака, который в числе других специалистов под руководством ВОЗ ранее посетил Китай. Он сообщил, что на рынке в Ухане продавали животных, которые могли заразиться новым коронавирусом от летучих мышей и передать его человеку. "Ключевой вывод на данном этапе работы, которая, конечно, еще не завершена, состоит в том, что тот же путь, каким возник ТОРС, существовал и для нового коронавируса", - сказал Дасзак. Он выразил уверенность в том, что в течение нескольких лет будет появляться все больше данных о происхождении нового коронавируса.

Австралийский микробиолог Доминик Дуайер, который также входил в группу экспертов, посетивших Китай, предположил, что новый коронавирус мог начать распространяться от зараженного им животного, находившегося в Ухане.

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Версия на азербайджанском языке KİV: ÜST koronavirusun ortaya çıxmasını yeni səbəblə əlaqələndirir

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