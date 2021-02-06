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В ВОЗ сообщили о замедлении темпов распространения коронавируса

В ВОЗ сообщили о замедлении темпов распространения коронавируса Этого удалось добиться прежде всего благодаря мерам, прерывающим цепочки передачи вируса, в первую очередь вакцинации
Здоровье
6 февраля 2021 г. 11:04
В ВОЗ сообщили о замедлении темпов распространения коронавируса

Темпы распространения коронавируса в мире снижаются.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом на брифинге заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкховен.

По словам эксперта, этого удалось добиться прежде всего благодаря мерам, прерывающим цепочки передачи вируса, в первую очередь вакцинации.

При этом Керкховен настоятельно призвала страны, в которых снижается число новых случаев COVID-19, продолжать следить за соблюдением санитарных мер.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что людей, получивших вакцину от COVID-19, стало больше, чем заболевших.

"С одной стороны, это хорошая новость и потрясающее достижение за такой короткий промежуток времени. Но больше трех четвертей этих вакцинаций приходятся всего на десять стран, где аккумулировано почти 60 процентов глобального ВВП", - отметил он.

Гебрейесус вновь призвал государства, которые уже провели вакцинацию наиболее уязвимой части населения и медицинских работников, поделиться с другими странами излишками препарата, прежде чем продолжать массовые прививки.

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