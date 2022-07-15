В ВОЗ сообщили о расширении процесса передачи инфекций от животных человеку в Африке

Расширение распространения зоонозных инфекций, когда заболевания передаются от животных людям, происходит в Африке в течение последних десяти лет.

Расширение распространения зоонозных инфекций, когда заболевания передаются от животных людям, происходит в Африке в течение последних десяти лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг глава африканского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Матшидисо Моэти на пресс-конференции, которая транслировалась в сети.

"Количество вспышек зоонозных заболеваний в Африке за период 2012-2022 годов увеличилось на 63% по сравнению с предыдущим десятилетием", - отметила она. По словам Моэти, в последние годы наиболее распространенной инфекцией, которая передается в Африке от животных к людям, является лихорадка Эбола. Вслед за ней следует оспа обезьян.

Специалисты ВОЗ объясняют распространение в Африке болезней животных на людей тем фактом, что население континента увеличивается сейчас быстрее, чем в других частях планеты. Следствием этого является рост спроса на продукты животного происхождения. При недостаточно тщательной обработке пищи вместе с ней в организм человека могут попадать болезнетворные возбудители.