В ВОЗ рекомендовали странам вакцинировать 10% населения к сентябрю

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовал странам к осени вакцинировать не менее 10% населения.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.
"Временные рекомендации государствам-членам... выполнить призыв ВОЗ к действию, чтобы к сентябрю 2021 года было вакцинировано не менее 10% населения всех стран", - заявили в организации.
Отмечается, что для защиты уязвимых групп населения нужно усилить глобальную солидарность. В ВОЗ рекомендовали привить моряков и летные экипажи.