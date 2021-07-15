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В ВОЗ рекомендовали странам вакцинировать 10% населения к сентябрю

В ВОЗ рекомендовали странам вакцинировать 10% населения к сентябрю Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовал странам к осени вакцинировать не менее 10% населения.
Здоровье
15 июля 2021 г. 20:21
В ВОЗ рекомендовали странам вакцинировать 10% населения к сентябрю

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовал странам к осени вакцинировать не менее 10% населения.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Временные рекомендации государствам-членам... выполнить призыв ВОЗ к действию, чтобы к сентябрю 2021 года было вакцинировано не менее 10% населения всех стран", - заявили в организации.

Отмечается, что для защиты уязвимых групп населения нужно усилить глобальную солидарность. В ВОЗ рекомендовали привить моряков и летные экипажи.

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Версия на английском языке WHO calls to have at least 10% of all countries’ populations vaccinated by fall

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