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В ВОЗ рекомендовали переболевшим COVID-19 вакцинироваться

В ВОЗ рекомендовали переболевшим COVID-19 вакцинироваться В организации отметили, что у некоторых переболевших иммунный ответ не является сильным
Здоровье
15 февраля 2021 г. 16:39
В ВОЗ рекомендовали переболевшим COVID-19 вакцинироваться

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует переболевшим COVID-19 сделать прививку от коронавируса. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в интервью главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

"Мы рекомендуем сделать прививку независимо от того, были или нет вы прежде инфицированы [коронавирусом- ред.]", - сказала она.

"Мы знаем, что у большинства людей, перенесших COVID-19, вырабатывается иммунный ответ", - продолжила Сваминатан. Однако у некоторых переболевших иммунный ответ не является сильным. Речь идет "особенно о тех, кто был очень слабо инфицирован и порой даже не знал об этом, поскольку болезнь прошла без симптомов". Поэтому ВОЗ рекомендует сделать прививку, отметила она.

"Положительным моментом является то, что иммунная система распознает аналогичный антиген и протеин. Поэтому даже если вы прежде были инфицированы и сейчас получили вакцину, то она действует как усилитель иммунного ответа", - сказала эксперт. Сваминатан пояснила при этом, что у ВОЗ пока нет ответа на вопрос о том, какова продолжительность иммунитета от заражения коронавирусом. "Ученые все еще исследуют этот вопрос", - резюмировала она.

Сваминатан напомнила, что вакцинироваться от COVID-19 могут только взрослые. "Исследования, касающиеся детей, скоро начнутся, и в ближайшие несколько месяцев мы получим больше данных", - отметила она.

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Версия на азербайджанском языке ÜST koronavirusdan sağalanların da aşılanmasını tövsiyə edib
Версия на английском языке WHO recommends that COVID-19 patients get vaccinated after recovery

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