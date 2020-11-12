В ВОЗ рассказали о рекордном уровне заболеваемости корью

Заболеваемость корью в мире достигла в 2019 году самого высокого уровня за более чем два десятилетия: было зарегистрировано почти 870 тыс. случаев этой болезни, более 200 тыс. человек умерли.

Заболеваемость корью в мире достигла в 2019 году самого высокого уровня за более чем два десятилетия: было зарегистрировано почти 870 тыс. случаев этой болезни, более 200 тыс. человек умерли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эти данные приведены в опубликованном в Женеве докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

"Заболеваемость корью резко расширилась в мире в 2019 году. Поступили сообщения о самом большом числе случаев за 23 года", - отмечают авторы доклада. В прошлом году было зарегистрировано 869770 заболевших корью и 207,5 тыс. умерших. С 2016 года число летальных исходов выросло на 50%.

ВОЗ и CDC обращают внимание на тот факт, что с 2010 по 2016 год заболеваемость снижалась, достигнув в 2016 году "исторически низких" показателей. Последующий рост эксперты объясняют сбоями в программах вакцинации детей от кори. Чтобы взять корь под контроль, требуется не менее чем 95% охват населения вакцинацией. Речь идет о приеме двух доз вакцины. Согласно оценкам экспертов, сейчас не более 85% детей получают одну дозу вакцины и около 71% - две дозы, что ниже поставленной цели.