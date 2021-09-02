В ВОЗ прокомментировали распространение нового штамма коронавируса "мю"

Необходимо изучить потенциальное влияние на иммунный ответ организма нового штамма коронавируса "мю" (Mu), он выявлен уже в 39 странах

Необходимо изучить потенциальное влияние на иммунный ответ организма нового штамма коронавируса "мю" (Mu).

Об этом Report заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

“Штамм был обозначен как вариант, представляющий интерес, поскольку обладает мутациями, необходимыми для изучения на предмет их потенциального влияния на иммунный ответ организма. Данные, представленные Рабочей группе ВОЗ по эволюции вирусов, указывают на то, что иммунитет, выработанный в результате заболевания или вакцинации, может быть не таким действенным против этого штамма”, - сказал он, добавив, что для подтверждения этой информации необходимы дополнительные исследования.

По его словам, новый штамм коронавируса "мю" был впервые выявлен в Колумбии в январе 2021 года. Так, по состоянию на 29 августа в GISAID (Глобальная инициатива по обмену данными о гриппе) было зарегистрировано более 4 500 эпизодов заражения штаммом "мю" в 39 странах.

“Распространение штамма "мю" сокращается во всем мире, и менее 0,1% распространенных в настоящее время заражений относятся к этому варианту”, - добавил он, отметив, что распространенность нового штамма в последние недели увеличивается в Колумбии и Эквадоре.

“ВОЗ будет внимательно следить за эпидемиологической эволюцией этого варианта, наряду с исследованиями его воздействия”, - заключил представитель организации.