В ВОЗ прогнозируют исчезновение трех видов рака

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что в ближайшие десятилетия человечество может избавиться от трех видов рака.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что в ближайшие десятилетия человечество может избавиться от трех видов рака.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, рак легких можно будет победить, если человечество избавится от курения. Исследования в области влияния никотина на здоровье человека показывают, что именно дым от табака вызывает рак легких.

Схожий способ существует для победы над раком печени и раком толстой кишки - отказ от употребления алкоголя.

Рак шейки матки можно победить, избавившись от возбудителя вируса папилломы человека. Против него также существует вакцина.

До этого ученые смогли практически полностью исключить риск развития у женщин рака молочной железы.