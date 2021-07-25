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В ВОЗ прогнозируют исчезновение трех видов рака

В ВОЗ прогнозируют исчезновение трех видов рака Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что в ближайшие десятилетия человечество может избавиться от трех видов рака.
Здоровье
25 июля 2021 г. 10:04
В ВОЗ прогнозируют исчезновение трех видов рака

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что в ближайшие десятилетия человечество может избавиться от трех видов рака.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, рак легких можно будет победить, если человечество избавится от курения. Исследования в области влияния никотина на здоровье человека показывают, что именно дым от табака вызывает рак легких.

Схожий способ существует для победы над раком печени и раком толстой кишки - отказ от употребления алкоголя.

Рак шейки матки можно победить, избавившись от возбудителя вируса папилломы человека. Против него также существует вакцина.

До этого ученые смогли практически полностью исключить риск развития у женщин рака молочной железы.

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Версия на английском языке WHO says 3 types of cancer may disappear soon

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