О нас
Report Georgia
Аудио новости

В ВОЗ предупредили об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых

В ВОЗ предупредили об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых "Быстрое снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, может иметь катастрофические последствия для непривитых из-за распространения новых штаммов COVID-19".
Здоровье
7 июня 2021 г. 20:48
В ВОЗ предупредили об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
Тедрос Аданом Гебрейесус

"Быстрое снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, может иметь катастрофические последствия для непривитых из-за распространения новых штаммов COVID-19".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге в понедельник глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"При возросшей глобальной передаче вариантов (коронавируса - ред.), которые вызывают обеспокоенность, включая вариант "Дельта", слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто еще не вакцинировался", - сказал глава ВОЗ.

Он также добавил, что неравномерное распределение вакцин от COVID-19 позволяет вирусу распространяться, увеличивая вероятность появления варианта коронавируса, который снижает эффективность вакцин.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
7 июня 2021 г. 18:08
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июня 2021 г. 10:32
Одолевший армянина в Украине азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира
Одолевший армянина в Украине азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира
7 июня 2021 г. 09:52
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
4 июня 2021 г. 18:48
Тейс: Действия армянских ВС должны быть решительно осуждены мировым сообществом
Тейс: Действия армянских ВС должны быть решительно осуждены мировым сообществом
3 июня 2021 г. 11:45
Алексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
ФотоАлексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
2 июня 2021 г. 09:38
Министр о взаимном признании дипломов Азербайджана и Турции - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр о взаимном признании дипломов Азербайджана и Турции - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 16:01
Новый министр здравоохранения Украины о приоритетах сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ
Новый министр здравоохранения Украины о приоритетах сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 15:38
Зия Сельчук: Турецкие учителя будут преподавать в школе, которую построят в Шуше - ЭКСКЛЮЗИВ
Зия Сельчук: Турецкие учителя будут преподавать в школе, которую построят в Шуше - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 12:50
Солдат пенитенциарной службы покончил жизнь самоубийством
Солдат пенитенциарной службы покончил жизнь самоубийством
31 мая 2021 г. 11:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi