В ВОЗ предупредили об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых

"Быстрое снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, может иметь катастрофические последствия для непривитых из-за распространения новых штаммов COVID-19".

"Быстрое снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, может иметь катастрофические последствия для непривитых из-за распространения новых штаммов COVID-19".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге в понедельник глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"При возросшей глобальной передаче вариантов (коронавируса - ред.), которые вызывают обеспокоенность, включая вариант "Дельта", слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто еще не вакцинировался", - сказал глава ВОЗ.

Он также добавил, что неравномерное распределение вакцин от COVID-19 позволяет вирусу распространяться, увеличивая вероятность появления варианта коронавируса, который снижает эффективность вакцин.