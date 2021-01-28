В ВОЗ предупредили о риске начала новой пандемии из-за вируса Nipah

Медики Всемирной организации здравоохранения предупредили о риске начала новой пандемии из-за вируса Nipah, впервые обнаруженного в 1999 году в Малайзии. В ВОЗ отметили, что случаи заражения инфекцией официально зарегистрировали у сельских жителей, развод

Медики Всемирной организации здравоохранения предупредили о риске начала новой пандемии из-за вируса Nipah, впервые обнаруженного в 1999 году в Малайзии. В ВОЗ отметили, что случаи заражения инфекцией официально зарегистрировали у сельских жителей, разводящих свиней, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

После этого азиатском регионе произошло 12 вспышек болезни. Медики выявили, что распространителями Nipah или NiV, как ещё называют вирус, являются летучие лисицы. Это млекопитающие из рода рукокрылых семейства крыланов. Летучие лисицы обитают в Китае, Африке, Новой Гвинее и Юго-Восточной Азии. Животные заражают людей, но при этом сами не болеют. Инфицирование происходит после употребления в пищу плодов финиковой пальмы, загрязнённых выделениями крыланов. Смертность от Nipah составляет до 75%.

Особенностями вируса считаются стремительное распространение и неодинаковое влияние на здоровье людей. У одних болезнь после заражения может протекать в бессимптомной форме, а у других приводить к летальному исходу. NiV способствует возникновению энцефалита – опасного для жизни воспаления мозга. В настоящее время фармацевты не создали препарата от данной болезни.

В ВОЗ призвали предотвращать приближение летучих лисиц к финиковым пальмам и прочей пище. Медики посоветовали термически обрабатывать свежевыжатый сок, очищать фрукты от кожуры и мыть под проточной водой перед приёмом. При контактах с крыланами требуется надевать перчатки и защитную одежду. В ВОЗ рекомендовали чаще мыть руки и использовать СИЗ при выходе на улицу.