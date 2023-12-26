В ВОЗ предупредили о глобальной угрозе кори

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что в случае, если дети не будут вакцинированы, глобальная угроза кори сохранится.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что в случае, если дети не будут вакцинированы, глобальная угроза кори сохранится.

Как сообщили Report в представительстве ВОЗ в Азербайджане, из-за пандемии COVID-19 в мире резко сократились масштабы вакцинации детей от кори.

В 2022 году после многолетнего снижения охвата вакцинацией против кори количество заболевших выросло на 18% по сравнению с 2021 годом, а смертность увеличилась на 43%.

"Согласно новым подсчетам ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США, предполагаемое число заражений корью достигнет 9 млн, а умерших - 136 тыс. человек. Заражение корью представляет риск для всех стран и сообществ, где охват вакцинацией слабый. С 2000-го по 2022 год вакцина против кори предотвратила смерть 57 млн человек во всем мире", - говорится в заявлении ВОЗ.

В организации отметили, что в период с ноября 2022 года по октябрь 2023 года в странах Европейского региона зарегистрировано более 30 тыс. случаев заражения корью. ВОЗ призывает все страны активизировать усилия по вакцинации детей от кори и других болезней.