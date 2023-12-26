О нас

В ВОЗ предупредили о глобальной угрозе кори

В ВОЗ предупредили о глобальной угрозе кори Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что в случае, если дети не будут вакцинированы, глобальная угроза кори сохранится.
Здоровье
26 декабря 2023 г. 17:49
В ВОЗ предупредили о глобальной угрозе кори

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что в случае, если дети не будут вакцинированы, глобальная угроза кори сохранится.

Как сообщили Report в представительстве ВОЗ в Азербайджане, из-за пандемии COVID-19 в мире резко сократились масштабы вакцинации детей от кори.

В 2022 году после многолетнего снижения охвата вакцинацией против кори количество заболевших выросло на 18% по сравнению с 2021 годом, а смертность увеличилась на 43%.

"Согласно новым подсчетам ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США, предполагаемое число заражений корью достигнет 9 млн, а умерших - 136 тыс. человек. Заражение корью представляет риск для всех стран и сообществ, где охват вакцинацией слабый. С 2000-го по 2022 год вакцина против кори предотвратила смерть 57 млн человек во всем мире", - говорится в заявлении ВОЗ.

В организации отметили, что в период с ноября 2022 года по октябрь 2023 года в странах Европейского региона зарегистрировано более 30 тыс. случаев заражения корью. ВОЗ призывает все страны активизировать усилия по вакцинации детей от кори и других болезней.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке WHO warns of global measles threat
Версия на азербайджанском языке ÜST qlobal qızılca təhlükəsi ilə bağlı xəbərdarlıq edib

Другие новости из категории

Инфекционист призвала родителей не пренебрегать вакцинацией детей от кори
Инфекционист призвала родителей не пренебрегать вакцинацией детей от кори
26 декабря 2023 г. 13:17
Инфекционист: ОРВИ чаще встречаются среди детей до 5 лет
Инфекционист: ОРВИ чаще встречаются среди детей до 5 лет
26 декабря 2023 г. 12:56
АПБА призвало граждан уменьшить потребление сахара
АПБА призвало граждан уменьшить потребление сахара
26 декабря 2023 г. 10:27
Сотрудники TƏBİB вакцинированы от гриппа
ФотоСотрудники TƏBİB вакцинированы от гриппа
26 декабря 2023 г. 10:17
Ученые успешно протестировали зарядное устройство для медицинских имплантов
Ученые успешно протестировали зарядное устройство для медицинских имплантов
26 декабря 2023 г. 03:47
TƏBİB: Вакцинация против кори лиц в возрасте 11-40 лет будет добровольной
TƏBİB: Вакцинация против кори лиц в возрасте 11-40 лет будет добровольной
25 декабря 2023 г. 16:18
В Азербайджан завезена вакцина от кори для населения в возрасте 11-40 лет
В Азербайджан завезена вакцина от кори для населения в возрасте 11-40 лет
25 декабря 2023 г. 11:41
Азербайджан отправил в Россию 18 тонн яиц
Азербайджан отправил в Россию 18 тонн яиц
25 декабря 2023 г. 10:20
ВОЗ: Число случаев заболевания COVID-19 в мире выросло на 52% за месяц
ВОЗ: Число случаев заболевания COVID-19 в мире выросло на 52% за месяц
23 декабря 2023 г. 04:20
ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре
ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре
22 декабря 2023 г. 17:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi