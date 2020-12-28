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В ВОЗ предрекли новые мутации коронавируса

В ВОЗ предрекли новые мутации коронавируса Мутации коронавируса продолжатся, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) будет внимательно следить за новыми вариантами
Здоровье
28 декабря 2020 г. 22:49
В ВОЗ предрекли новые мутации коронавируса
Мария Ван Керкхове

Мутации коронавируса продолжатся, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) будет внимательно следить за новыми вариантами.

Как передает Report, об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

"Мутации коронавируса продолжатся, мутация - это естественный процесс. На самом вирусе это особенно не сказывается, однако нам необходимо продолжать изучать эти варианты, в том числе с точки зрения их передачи", - сказала Керкхове на брифинге 28 декабря.

Она отметила, что ВОЗ продолжит внимательно за новыми штаммами коронавируса и взаимодействовать с учеными по всему миру.

В свою очередь глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в 2021 году мир столкнется с новыми вариантами коронавируса. Он призвал страны оперативно делиться информацией с ВОЗ и другими государствами о новых штаммах.

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Версия на азербайджанском языке Koronavirusun mutasiyası davam edəcək

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