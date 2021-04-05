В ВОЗ посоветовали заразившимся COVID-19 ограничить контакты с питомцами

"Коронавирус может передаваться от человека к животному, поэтому заразившимся стоит ограничить контакты с домашними животными".

"Коронавирус может передаваться от человека к животному, поэтому заразившимся стоит ограничить контакты с домашними животными".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"В настоящее время рекомендуется, чтобы люди, больные COVID-19, и люди из группы риска ограничивали контакты с домашними питомцами и другими животными", - сказала Вуйнович.

Она объяснила это тем, что при передаче между животным и человеком вирус может мутировать, что может иметь последствия для заболевания людей.

"ВОЗ призывает внимательно следить за любыми изменениями в вирусе и предотвращать любую передачу вируса от животных к человеку и возможные изменения", - добавила представитель ВОЗ.