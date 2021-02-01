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В ВОЗ перечислили слабые места вакцин от коронавируса

В ВОЗ перечислили слабые места вакцин от коронавируса Руководитель департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кейт О'Брайен назвала недостатки вакцин от коронавируса
Здоровье
1 февраля 2021 г. 07:41
В ВОЗ перечислили слабые места вакцин от коронавируса

Руководитель департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кейт О'Брайен назвала недостатки вакцин от коронавируса.

Как передает Report, О'Брайен предупредила, что меры предосторожности необходимо соблюдать и после вакцинации, поскольку мировому сообществу еще не известно, может ли прививка защитить человека от заражения и передачи инфекции. В настоящее время доказано только то, что препараты защищают от болезни. По ее словам, речь идет об "очень важном" аспекте понимания действенности вакцин.

Другим слабым местом вакцин считается то, что нет свидетельств того, как применять вакцины для некоторых возрастных групп, в частности для детей. Эти категории граждан будут оставаться в зоне риска заражения и передачи инфекцию другим людям, отметила представитель ВОЗ.

Кроме того, в мире недостаточно объема вакцины для защиты от коронавируса всех жителей, поэтому следует продолжать носить маски, соблюдать дистанцию и мыть руки. Многие страны все еще сталкиваются с очень широким распространением коронавируса, и продолжительность действия мер предосторожности зависит от того, что смогут сделать страны для победы над инфекцией, заключила О'Брайен.

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