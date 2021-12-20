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В ВОЗ ответили на вопрос о происхождении COVID-19

В ВОЗ ответили на вопрос о происхождении COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) до сих пор не знает, откуда появился новый вид коронавируса.
Здоровье
20 декабря 2021 г. 23:02
В ВОЗ ответили на вопрос о происхождении COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) до сих пор не знает, откуда появился новый вид коронавируса.

Как передает Report, об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Для нас важно знать происхождение вируса, но это не исключительная важность. Но если мы хотим снизить риски того, что живой барьер будет вновь прорван, надо знать, где эта стена была прорвана. И на данный момент мы этого не знаем и не знаем, как это произошло", - сказал он журналистам.

По его словам, работа по исследованию происхождения вируса продолжается, однако это может занять много времени, поэтому быстрых результатов ждать не стоит.

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