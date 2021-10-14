В ВОЗ отметили снижение заболеваемости COVID-19 в мире за неделю на 7%

Более 2,8 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю, более 46 тыс. умерли.

Более 2,8 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю, более 46 тыс. умерли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Число новых случаев инфицирования уменьшилось за семь дней на 7%, а летальных исходов - на 10%.

"Число еженедельно регистрируемых случаев заражения и смерти от COVID-19 снижается с августа. С 4 по 10 октября поступили сообщения о более 2,8 млн новых случаев заражения и более 46 тыс. смертей, что соответственно на 7% и на 10% меньше по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в еженедельном эпидемическом бюллетене ВОЗ.

Согласно приведенным организацией статистическим данным, за семь дней было зарегистрировано 2 885 011 заразившихся и 46 789 случаев смерти.

Особенно существенное снижение уровня инфицирования было зарегистрировано за неделю в Африке (на 32%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 26%). Европа - единственный регион, где заболеваемость выросла (на 7%). Смертность также увеличилась только в Европе (на 11%). О самом большом числе заразившихся за неделю в ВОЗ сообщили США (653 837). Далее следуют Великобритания (249 699), Турция (205 266), Россия (188 829) и Индия (139 572).

Штаммы коронавируса "альфа", "бета", "гамма" и "дельта", отнесенные ВОЗ к категории "вариантов, вызывающих обеспокоенность", за неделю в целом не расширили свое распространение. Штамм "альфа", впервые выявленный в сентябре 2020 года в Великобритании, присутствует сейчас в 195 странах и территориях. Вариант "бета", который в августе прошлого года был обнаружен в ЮАР, циркулирует в 145 государствах. Штамм "гамма", выявленный в сентябре 2020 г. в Бразилии, присутствует в 99 странах. Сообщения о наличии дельта-варианта поступили из 191 страны. Он известен специалистам с октября 2020 года после его обнаружения в Индии.

По данным ВОЗ на 13 октября, в мире с начала пандемии были зарегистрированы 238 521 855 случаев заражения и 4 863 818 летальных исходов.