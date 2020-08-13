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В ВОЗ оценили возможность передачи коронавируса через еду

В ВОЗ оценили возможность передачи коронавируса через еду Свидетельств передачи COVID-19 через еду нет.
Здоровье
13 августа 2020 г. 20:45
В ВОЗ оценили возможность передачи коронавируса через еду

Свидетельств передачи COVID-19 через еду нет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости,  об этом заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Нет свидетельств того, что продуктовая цепочка участвует в передаче вируса", - сказал он.

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове в свою очередь отметила, что вирус может оставаться на упаковке, как это произошло с пачками куриных крыльев, импортированных из Бразилии в Китай.

"Насколько мы понимаем, Китай провел тестирование упаковок. Было протестировано несколько сотен штук, из которых только 10 показали позитивный результат. Действительно, вирус может оставаться на поверхностях какое-то время. Но если вирус находится в еде, то он может быть уничтожен, как и другие вирусы, при готовке", - добавила эксперт.

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