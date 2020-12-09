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В ВОЗ оценили влияние онлайн-обучения на психологическое здоровье детей

В ВОЗ оценили влияние онлайн-обучения на психологическое здоровье детей Социальная коммуникация через интернет сопряжена с определенными рисками
Здоровье
9 декабря 2020 г. 09:34
В ВОЗ оценили влияние онлайн-обучения на психологическое здоровье детей

Ограничительные меры из-за пандемии COVID-19, в том числе переход на онлайн-обучение, могут негативно отразиться на психическом здоровье детей, однако долгосрочные последствия этого еще предстоит изучить. Как передает Report, об заявил РИА Новости специалист Всемирной Организации Здравоохранения в сфере психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк.

"Некоторые подгруппы населения, такие как дети и подростки, особенно уязвимы к психосоциальным последствиям пандемии COVID-19, поскольку детство и подростковый возраст являются критическими периодами нейробиологического, поведенческого и социального развития. В подростковом возрасте взаимодействие со сверстниками, одобрение сверстников и влияние сверстников особенно важны. Меры по физическому дистанцированию и меры, направленные на сдерживание передачи COVID-19, сокращают возможности детей и подростков взаимодействовать со сверстниками, что может повлиять на психическое здоровье", - сказал Позняк.

По его словам, с одной стороны, широкий доступ к цифровым технологиям может смягчить некоторые негативные последствия физического дистанцирования. Молодые люди могут общаться с друзьями, к примеру, в видеочатах и продолжать образование онлайн, а долгое пребывание дома расширяет возможности для игр и контактов с родителями, братьями и сестрами.

"С другой стороны, хорошо известно, что социальная коммуникация через интернет сопряжена с определенными рисками. Долгосрочное воздействие изменений в социальном взаимодействии, вызванных COVID-19, на развитие и психическое здоровье детей и подростков еще предстоит изучить", - подчеркнул эксперт ВОЗ.

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