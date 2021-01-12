В ВОЗ оценили влияние мутаций на ситуацию с коронавирусом

Любая мутация коронавируса SARS-CoV-2 усложняет ситуацию с пандемией COVID-19.

Любая мутация коронавируса SARS-CoV-2 усложняет ситуацию с пандемией COVID-19.

Как передает Report, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Любая мутация может иметь разное значение в зависимости от того, как вирус будет вести себя. Так что да, это усложняет ситуацию", - сказала Вуйнович в ответ на вопрос, могут ли новые мутации осложнить ситуацию с пандемией коронавируса в мире.

Она подчеркнула, что нужно постоянно мониторить поведение вируса на предмет того, может ли он повлиять на смертность или тяжесть заболевания.

"Более высокая контагиозность (заразность – ред.) вируса усложняет ситуацию, потому что требует гораздо более интенсивных санитарно-эпидемиологических мер", - добавила представитель ВОЗ.