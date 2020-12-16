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В ВОЗ оценили вероятность заражения коронавирусом через продукты

В ВОЗ оценили вероятность заражения коронавирусом через продукты Вероятность инфицирования коронавирусом через пищевые продукты или упаковку крайне мала, распространение инфекции не может быть основанием для торговых ограничений.
Здоровье
16 декабря 2020 г. 20:10
В ВОЗ оценили вероятность заражения коронавирусом через продукты

Вероятность инфицирования коронавирусом через пищевые продукты или упаковку крайне мала, распространение инфекции не может быть основанием для торговых ограничений.

Как передает Report, об этом заявил технический специалист по безопасности пищевых продуктов и зоонозным заболеваниям Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Питер Хойсков.

"Важно подчеркнуть, что речь не должна идти о торговых ограничениях или обосновании торговых ограничений. Это очень важно, что COVID не угрожает безопасности пищевых продуктов, я хочу это подчеркнуть", - сказал Хойсков в ходе вебинара, организованного ВОЗ совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

В свою очередь, специалист по безопасности и качеству пищевых продуктов ФАО Джеффри Лежён отметил, что каждый раз, когда вирус перемещается, к примеру, с рук рабочего на поверхность, а потом на продукт или упаковку, его концентрация снижается. По его словам, таким образом, маловероятно, что контактирование с продуктом впоследствии приведет к инфицированию.

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