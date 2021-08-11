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В ВОЗ оценили опасность йота-штамма коронавируса

В ВОЗ оценили опасность йота-штамма коронавируса "Предварительные данные из США говорят о том, что вариант коронавируса "йота" не приводит к серьезной болезни".
Здоровье
11 августа 2021 г. 19:40
В ВОЗ оценили опасность йота-штамма коронавируса

"Предварительные данные из США говорят о том, что вариант коронавируса "йота" не приводит к серьезной болезни".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила на брифинге в среду глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

"Предварительные данные из Нью-Йорка говорят о том, что этот вариант не приводит к более тяжелому заболеванию и к более серьезной вспышке заражений", - сказала она.

Эксперт напомнила, что впервые вариант "йота" был выявлен в США в ноябре прошлого года и определен как вариант, вызывающий интерес в марте нынешнего года. ВОЗ располагает порядка 28 тыс. полных последовательностей генома этого варианта, свыше 27 тысяч из которых приходятся на США.

По ее словам, в настоящее время количество случаев заражения вариантом "йота" в США снижается, тогда как вариант "дельта" пока остается превалирующим на территории страны.

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Версия на английском языке WHO assesses dangers of COVID Iota strain

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