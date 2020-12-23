В ВОЗ оценили эффективность тестов против новой мутации COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила эффективность тестов на коронавирус при выявлении новой мутации патогена.
Как передает Report, об этом рассказал старший эксперт лаборатории ВОЗ Франк Конингс в ходе онлайн-сессии с британскими экспертами.
По его словам, существующие тест-системы все еще можно использовать для определения инфицирования людей новой мутацией вируса. "В принципе, мы все еще можем обнаружить сам вирус с помощью молекулярных тестов, и, судя по недавним новостям, даже тесты на антиген или экспресс-тесты все еще работают против этих новых вариантов (SARS-CoV-2)", — пояснил специалист.
Ранее ВОЗ сообщила, что на данный момент нет никаких доказательств, что новый штамм каким-либо образом усиливает тяжесть заболевания. До этого в организации утверждали, что новый штамм коронавируса более заразен, но в целом не меняет уровень опасности заболевания.