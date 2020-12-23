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В ВОЗ оценили эффективность тестов против новой мутации COVID-19

В ВОЗ оценили эффективность тестов против новой мутации COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила эффективность тестов на коронавирус при выявлении новой мутации патогена
Здоровье
23 декабря 2020 г. 22:47
В ВОЗ оценили эффективность тестов против новой мутации COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила эффективность тестов на коронавирус при выявлении новой мутации патогена.

Как передает Report, об этом рассказал старший эксперт лаборатории ВОЗ Франк Конингс в ходе онлайн-сессии с британскими экспертами.

По его словам, существующие тест-системы все еще можно использовать для определения инфицирования людей новой мутацией вируса. "В принципе, мы все еще можем обнаружить сам вирус с помощью молекулярных тестов, и, судя по недавним новостям, даже тесты на антиген или экспресс-тесты все еще работают против этих новых вариантов (SARS-CoV-2)", — пояснил специалист.

Ранее ВОЗ сообщила, что на данный момент нет никаких доказательств, что новый штамм каким-либо образом усиливает тяжесть заболевания. До этого в организации утверждали, что новый штамм коронавируса более заразен, но в целом не меняет уровень опасности заболевания.

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