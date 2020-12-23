В ВОЗ оценили эффективность тестов против новой мутации COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила эффективность тестов на коронавирус при выявлении новой мутации патогена

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила эффективность тестов на коронавирус при выявлении новой мутации патогена.

Как передает Report, об этом рассказал старший эксперт лаборатории ВОЗ Франк Конингс в ходе онлайн-сессии с британскими экспертами.

По его словам, существующие тест-системы все еще можно использовать для определения инфицирования людей новой мутацией вируса. "В принципе, мы все еще можем обнаружить сам вирус с помощью молекулярных тестов, и, судя по недавним новостям, даже тесты на антиген или экспресс-тесты все еще работают против этих новых вариантов (SARS-CoV-2)", — пояснил специалист.

Ранее ВОЗ сообщила, что на данный момент нет никаких доказательств, что новый штамм каким-либо образом усиливает тяжесть заболевания. До этого в организации утверждали, что новый штамм коронавируса более заразен, но в целом не меняет уровень опасности заболевания.