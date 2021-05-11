В ВОЗ обеспокоены индийским штаммом коронавируса

Люди по-прежнему должны идти вакцинироваться любой доступной им вакциной от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицирует "индийский" мутант коронавируса (B.1.617), впервые обнаруженный в этой стране в октябре 2020 года, как "вариант, вызывающий озабоченность" на глобальном уровне.

Как сообщает Report со ссылкой на CNBC, об этом на брифинге сообщила технический руководитель ВОЗ по реагированию на COVID-19 и глава подразделения по новым болезням и зоонозам Мария ван Керхове.

"Доступная информация позволяет предположить повышенную трансмиссивность B.1.617", – сказала ван Керхове о способности этого мутанта заражать людей.

При этом ван Керхове успокоила, что у ВОЗ нет опасений, что нынешние диагностические или терапевтические средства и вакцины не работают с B.1.617.

"Люди по-прежнему должны идти вакцинироваться любой доступной им вакциной от коронавируса", – подчеркнула она.