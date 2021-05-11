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В ВОЗ обеспокоены индийским штаммом коронавируса

В ВОЗ обеспокоены индийским штаммом коронавируса Люди по-прежнему должны идти вакцинироваться любой доступной им вакциной от коронавируса
Здоровье
11 мая 2021 г. 10:29
В ВОЗ обеспокоены индийским штаммом коронавируса
Мария ван Керхове

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицирует "индийский" мутант коронавируса (B.1.617), впервые обнаруженный в этой стране в октябре 2020 года, как "вариант, вызывающий озабоченность" на глобальном уровне.

Как сообщает Report со ссылкой на CNBC, об этом на брифинге сообщила технический руководитель ВОЗ по реагированию на COVID-19 и глава подразделения по новым болезням и зоонозам Мария ван Керхове.

"Доступная информация позволяет предположить повышенную трансмиссивность B.1.617", – сказала ван Керхове о способности этого мутанта заражать людей.

При этом ван Керхове успокоила, что у ВОЗ нет опасений, что нынешние диагностические или терапевтические средства и вакцины не работают с B.1.617.

"Люди по-прежнему должны идти вакцинироваться любой доступной им вакциной от коронавируса", – подчеркнула она.

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Версия на английском языке WHO classifies India COVID strain as 'variant of concern' 
Версия на азербайджанском языке ÜST-dən Hindistanda yayılan ştamla bağlı açıqlama

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