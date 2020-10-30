О нас
Report Georgia
Аудио новости

В ВОЗ обеспокоены долгосрочными последствиями коронавируса

В ВОЗ обеспокоены долгосрочными последствиями коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена тем, что у переболевших COVID-19 людей остаются в средне- и долгосрочной перспективе болезненные последствия, затрагивающие важные системы организма.
Здоровье
30 октября 2020 г. 22:08
В ВОЗ обеспокоены долгосрочными последствиями коронавируса
Тедрос Аданом Гебрейесус

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена тем, что у переболевших COVID-19 людей остаются в средне- и долгосрочной перспективе болезненные последствия, затрагивающие важные системы организма.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Реальное беспокойство вызывает тот факт, что имеется широкий спектр симптомов, которые меняются со временем и часто усиливаются и могут затронуть любую систему организма", - сказал он. Гендиректор пояснил, что речь идет о таких последствиях, как утомляемость, кашель, затруднения в дыхании, воспаления и поражения основных органов, включая легкие и сердце.

По словам главы ВОЗ, выздоровление после COVID-19 "может быть медленным, занимая недели и месяцы". Последствия проявляются как у тех, кто лечился в больнице, так и у лечившихся на дому, у молодых и пожилых, у женщин и мужчин. При этом "точное число людей, имеющих долгосрочные последствия, пока ясно не определено", констатировал гендиректор. По его словам, ВОЗ намерена провести дополнительные исследования, чтобы разработать "наилучшие стандарты лечения, нацеленные на ускорение выздоровления пациентов и предотвращение осложнений".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое важное

Ильхам Алиев позвонил Эрдогану: Азербайджан готов оказать братской стране любое содействие
Ильхам Алиев позвонил Эрдогану: Азербайджан готов оказать братской стране любое содействие
30 октября 2020 г. 18:32
Уничтожены еще две РСЗО Смерч противника, подвергшие обстрелу Барда и Тертер
Уничтожены еще две РСЗО "Смерч" противника, подвергшие обстрелу Барда и Тертер
30 октября 2020 г. 17:32
Видеокадры из освобожденного от оккупации села Худаферин
Видеокадры из освобожденного от оккупации села Худаферин
30 октября 2020 г. 17:13
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
30 октября 2020 г. 17:06
Еще 9 азербайджанских сел освобождены от оккупации
Еще 9 азербайджанских сел освобождены от оккупации
30 октября 2020 г. 15:07
МО: Уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения противника
МО: Уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения противника
30 октября 2020 г. 14:48
Human Right Watch подтвердила выпуск Арменией кассетных ракет по Барде
Human Right Watch подтвердила выпуск Арменией кассетных ракет по Барде
30 октября 2020 г. 10:54
Уничтожена РСЗО Смерч, подвергшая обстрелу Барду
Уничтожена РСЗО "Смерч", подвергшая обстрелу Барду
30 октября 2020 г. 10:14
VICE News: Армения использует запрещенные боеприпасы
ФотоVICE News: Армения использует запрещенные боеприпасы
29 октября 2020 г. 22:12
Азербайджанская армия уничтожает вражеские подразделения
Азербайджанская армия уничтожает вражеские подразделения
29 октября 2020 г. 20:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi