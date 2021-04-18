В ВОЗ назвали тревожной ситуацию с коронавирусом в мире

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович назвала тревожной ситуацию с коронавирусом в последние две недели

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович назвала тревожной ситуацию с коронавирусом в последние две недели.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

По данным ВОЗ, на 12 апреля 2021 года было зарегистрировано 135 646 617 случаев COVID-19 и 2 930 732 смерти. Растет количество случаев заболевания семь недель подряд, а рост числа смертей происходит последние четыре недели.

"Это тревожные тенденции, поскольку мы продолжаем видеть влияние появления вариантов вируса, отмены ограничительных мер и несправедливого внедрения вакцины между странами", - отметила Вуйнович.

Она добавила, что ВОЗ по-прежнему рекомендует уделять внимание оценке рисков и мерам безопасности при международных поездках.

Также представитель ВОЗ подчеркнула, что ситуация с выявлением новых, «вызывающих обеспокоенность» вариантов коронавируса быстро развивается.

Ранее сообщалось, что в мире число случаев коронавируса превысило 140 млн.