О нас
Report Georgia
Аудио новости

В ВОЗ назвали самую вероятную версию происхождения коронавируса

В ВОЗ назвали самую вероятную версию происхождения коронавируса Первоначально коронавирус мог распространиться на юге Китая и в Юго-Восточной Азии летучими мышами
Здоровье
14 февраля 2021 г. 20:27
В ВОЗ назвали самую вероятную версию происхождения коронавируса

Первоначально коронавирус мог распространиться на юге Китая и в Юго-Восточной Азии летучими мышами.

Как передает Report со ссылкой на The New York Times, так считает член международной группы специалистов под руководством ВОЗ доктор Питер Дасзак.

По его мнению, это путь передачи, на который "следует обратить наибольшее внимание". Дасзак заявил в интервью, что от летучих мышей инфекция попала на ферму с дикими животными, где ей могли заразиться сотрудники или обитавшие там хорьки, барсуки, енотовидные собаки и циветы. "Дальнейшее распространение вирус получил после того, как попал на рынок в Ухане", - говорит Дасзак.

В материале отмечается, что специалисты ВОЗ не смогли получить доступ к личным данным части пациентов из-за политики конфиденциальности в Китае. Кроме того, некоторые люди, переболевшие COVID-19, отказались встречаться с представителями организации.

Сейчас в Китае находится международная группа экспертов ВОЗ, которая занимается выяснением происхождения COVID-19. Специалисты прибыли в Ухань 14 января, их поместили на обязательный 14-дневный карантин, а 29 января они начали работу.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Назван продукт, снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний
Назван продукт, снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний
14 февраля 2021 г. 19:37
В Азербайджане коронавирус выявили еще у 128 человек
В Азербайджане коронавирус выявили еще у 128 человек
14 февраля 2021 г. 17:51
Врач назвала допустимое количество чашек кофе в день
Врач назвала допустимое количество чашек кофе в день
14 февраля 2021 г. 15:50
Кардиолог дала кулинарные советы для сохранения здорового сердца
Кардиолог дала кулинарные советы для сохранения здорового сердца
14 февраля 2021 г. 06:06
Врач назвал причины не отказываться от кофе
Врач назвал причины не отказываться от кофе
14 февраля 2021 г. 03:51
Названо неожиданное полезное свойство масок для больных COVID-19
Названо неожиданное полезное свойство масок для больных COVID-19
13 февраля 2021 г. 17:30
В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 155 человек
В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 155 человек
13 февраля 2021 г. 15:57
TƏBİB: Процесс вакцинации продолжается
TƏBİB: Процесс вакцинации продолжается
13 февраля 2021 г. 15:20
Оксфордская вакцина от СOVID-19 будет впервые протестирована на детях
Оксфордская вакцина от СOVID-19 будет впервые протестирована на детях
13 февраля 2021 г. 15:00
Иммунолог не исключил возникновения новой пандемии
Иммунолог не исключил возникновения новой пандемии
13 февраля 2021 г. 13:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi