В ВОЗ назвали самую вероятную версию происхождения коронавируса

Первоначально коронавирус мог распространиться на юге Китая и в Юго-Восточной Азии летучими мышами

Первоначально коронавирус мог распространиться на юге Китая и в Юго-Восточной Азии летучими мышами.

Как передает Report со ссылкой на The New York Times , так считает член международной группы специалистов под руководством ВОЗ доктор Питер Дасзак.

По его мнению, это путь передачи, на который "следует обратить наибольшее внимание". Дасзак заявил в интервью, что от летучих мышей инфекция попала на ферму с дикими животными, где ей могли заразиться сотрудники или обитавшие там хорьки, барсуки, енотовидные собаки и циветы. "Дальнейшее распространение вирус получил после того, как попал на рынок в Ухане", - говорит Дасзак.

В материале отмечается, что специалисты ВОЗ не смогли получить доступ к личным данным части пациентов из-за политики конфиденциальности в Китае. Кроме того, некоторые люди, переболевшие COVID-19, отказались встречаться с представителями организации.

Сейчас в Китае находится международная группа экспертов ВОЗ, которая занимается выяснением происхождения COVID-19. Специалисты прибыли в Ухань 14 января, их поместили на обязательный 14-дневный карантин, а 29 января они начали работу.