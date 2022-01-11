В ВОЗ назвали причину появления нового варианта коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допускают, что "дельтакрон" не представляет комбинацию двух вариантов вируса.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допускают, что "дельтакрон" не представляет комбинацию двух вариантов вируса.

Как передает Report, об этом сообщается в Twitter-профиле главы технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний организации Марии ван Керкхове.

По ее словам, в ВОЗ просят не использовать наименование "дельтакрон" в дальнейшем. Также ван Керкхове предлагает не прибегать к слову "флурон", обозначающему одновременное заражение коронавирусом и гриппом.

"Эти слова подразумевают комбинацию вирусов/вариантов, а этого не происходит. "Дельтакрон", вероятно, является загрязнением образца во время секвенирования", - разъяснила эксперт ВОЗ.