В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) опубликовали рекомендации по ношению медицинских масок детьми во время пандемии коронавируса и назвали минимальный возраст для их использования

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) опубликовали рекомендации по ношению медицинских масок детьми во время пандемии коронавируса и назвали минимальный возраст для их использования.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Так, специалисты посоветовали носить индивидуальные средства защиты подросткам старше 12 лет на тех же условиях, что и взрослым. Речь идет о необходимость защищать дыхательные пути, когда нет гарантии соблюдения дистанции в один метр от других людей и в данном районе передача вируса широкомасштабна.

Детям от 6 до 11 лет маски рекомендовано использовать в зависимости от обстоятельств, в частности, от способности ребенка безопасно и надлежащим образом носить защитное средство, а также от потенциального влияния на обучение и психосоциальное развитие. Также необходимо учитывать риск передачи вируса в месте проживания ребенка и возможность надзора и инструктажа детей со стороны взрослых о том, как правильно носить маски.

Детям до 5 лет носить маски не требуется, пришли к выводу эксперты ВОЗ и ЮНИСЕФ. Кроме того, не следует ее надевать во время занятий спортом и активных игр. В то же время необходимо соблюдать другие профилактические меры: ограничивать расстояние между детьми и поощрять частое мытье рук.

По данным на 23 августа, в мире насчитывается более 23,1 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 802 тысяч скончались, еще 14,8 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, Индии, России и ЮАР.