О нас
Report Georgia

В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски

В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) опубликовали рекомендации по ношению медицинских масок детьми во время пандемии коронавируса и назвали минимальный возраст для их использования
Здоровье
23 августа 2020 г. 04:22
В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) опубликовали рекомендации по ношению медицинских масок детьми во время пандемии коронавируса и назвали минимальный возраст для их использования.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Так, специалисты посоветовали носить индивидуальные средства защиты подросткам старше 12 лет на тех же условиях, что и взрослым. Речь идет о необходимость защищать дыхательные пути, когда нет гарантии соблюдения дистанции в один метр от других людей и в данном районе передача вируса широкомасштабна.

Детям от 6 до 11 лет маски рекомендовано использовать в зависимости от обстоятельств, в частности, от способности ребенка безопасно и надлежащим образом носить защитное средство, а также от потенциального влияния на обучение и психосоциальное развитие. Также необходимо учитывать риск передачи вируса в месте проживания ребенка и возможность надзора и инструктажа детей со стороны взрослых о том, как правильно носить маски.

Детям до 5 лет носить маски не требуется, пришли к выводу эксперты ВОЗ и ЮНИСЕФ. Кроме того, не следует ее надевать во время занятий спортом и активных игр. В то же время необходимо соблюдать другие профилактические меры: ограничивать расстояние между детьми и поощрять частое мытье рук.

По данным на 23 августа, в мире насчитывается более 23,1 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 802 тысяч скончались, еще 14,8 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, Индии, России и ЮАР.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

Число жертв COVID-19 в Бразилии превысило 114 тыс. человек
Число жертв COVID-19 в Бразилии превысило 114 тыс. человек
23 августа 2020 г. 04:17
Ученые организовали музыкальный концерт для изучения коронавируса
Ученые организовали музыкальный концерт для изучения коронавируса
23 августа 2020 г. 03:35
Названа статистика смертности от коронавируса в Москве
Названа статистика смертности от коронавируса в Москве
23 августа 2020 г. 00:43
В Турции за день коронавирусом заразились более тысячи человек
В Турции за день коронавирусом заразились более тысячи человек
22 августа 2020 г. 23:49
Обнародовано число больных COVID-19 в реанимации
ФотоОбнародовано число больных COVID-19 в реанимации
22 августа 2020 г. 19:47
Обнародована статистика по COVID-19 в Азербайджане
Обнародована статистика по COVID-19 в Азербайджане
22 августа 2020 г. 18:46
Ученые назвали разрушающие печень привычки
Ученые назвали разрушающие печень привычки
22 августа 2020 г. 14:42
Названа основная причина вреда беспроводных наушников
Названа основная причина вреда беспроводных наушников
22 августа 2020 г. 10:20
Венесуэла хочет участвовать в испытаниях вакцины Спутник V
Венесуэла хочет участвовать в испытаниях вакцины "Спутник V"
22 августа 2020 г. 07:33
В Аргентине начали клинические испытания вакцины китайской компании
В Аргентине начали клинические испытания вакцины китайской компании
22 августа 2020 г. 02:46

Последние новости

04:22
В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски Здоровье
04:17
Число жертв COVID-19 в Бразилии превысило 114 тыс. человек Здоровье
03:35
Ученые организовали музыкальный концерт для изучения коронавируса Здоровье
02:14
Лидеров Сербии и Косова пригласили на переговоры в Белый дом Другие страны
02:09
ВидеоВ США полицейские застрелили афроамериканца Другие страны
01:23
В речи Байдена обнаружили плагиат Другие страны
00:43
Названа статистика смертности от коронавируса в Москве Здоровье
00:38
27 лет без Физули и Джебраила Нагорно-карабахский конфликт
23:49
В Турции за день коронавирусом заразились более тысячи человек Здоровье
23:05
Помпео посетит Израиль и ОАЭ Другие страны
22:49
Гурбан Гурбанов: Нас ждет серьезный соперник и серьезная игра Футбол
22:41
В Афганистане боевики убили 9 полицейских Другие страны
22:22
"Карабах" победил "Сабаил" Футбол
21:31
Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после войны земли Другие страны
20:54
В Италии зафиксирован трехмесячный рекорд по количеству зараженных Другие страны
Вся новостная лента