О нас
Report Georgia
Аудио новости

В ВОЗ назвали четыре версии передачи COVID-19 человеку

В ВОЗ назвали четыре версии передачи COVID-19 человеку Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения изучила четыре потенциальные гипотезы того, как вирус Sars-Cov-2 мог попасть к человеку
Здоровье
9 февраля 2021 г. 15:20
В ВОЗ назвали четыре версии передачи COVID-19 человеку

Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения изучила четыре потенциальные гипотезы того, как вирус Sars-Cov-2 мог попасть к человеку.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил на пресс-конференции в Ухани глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек.

"Мы выдвинули четыре гипотезы того, как вирус мог попасть к человеку… Первая - это прямая передача от животного к человеку. Вторая гипотеза была о том, что вирус мог передаться от промежуточного животного, потенциально близкого к человеку, в котором вирус мог адаптироваться и циркулировать до передачи человеку. Третья версия – это цепочка продуктов, в особенности замороженные продукты, чья поверхность, возможно, могла быть источником передачи вируса к человеку или через еду. И последняя – это возможность инцидента, связанного с лабораторией", - сказал он.

Эмбарек подчеркнул, что эксперты тщательно изучили все гипотезы. Наиболее вероятной является версия про передачу вируса через промежуточный носитель. Эксперты ВОЗ намерены изучать ее в дальнейшем.

Также крайне вероятна возможность передачи вируса через поверхности замороженных продуктов. Это предполагает возможность того, что вирус был транспортирован издалека. Третьей по возможности остается версия про прямую передачу вируса от летучих мышей. При этом передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Азербайджане в 2020 году 48 человек погибли в результате несчастных случаев на производстве
В Азербайджане в 2020 году 48 человек погибли в результате несчастных случаев на производстве
9 февраля 2021 г. 14:47
Киев предложил Баку сотрудничество по созданию трансграничной номинации в ЮНЕСКО
Киев предложил Баку сотрудничество по созданию трансграничной номинации в ЮНЕСКО
9 февраля 2021 г. 12:13
Замминистра: Украина осуждает факты разрушения памятников культуры в Карабахе
Замминистра: Украина осуждает факты разрушения памятников культуры в Карабахе
9 февраля 2021 г. 10:05
В Азербайджане началась вакцинация полицейских
В Азербайджане началась вакцинация полицейских
8 февраля 2021 г. 14:55
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
8 февраля 2021 г. 14:24
Директор центра Службы ASAN в руководстве AzInTelecom
Директор центра Службы ASAN в руководстве AzInTelecom
8 февраля 2021 г. 11:08
Максим Курячий: Баку и Киев не полностью используют имеющийся потенциал развития
Максим Курячий: Баку и Киев не полностью используют имеющийся потенциал развития
8 февраля 2021 г. 10:32
Директор центра при ASAN xidmət освобожден от должности
Директор центра при ASAN xidmət освобожден от должности
8 февраля 2021 г. 10:27
В Баку создается Парк военных трофеев
ФотоВ Баку создается Парк военных трофеев
5 февраля 2021 г. 16:19
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
5 февраля 2021 г. 15:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi