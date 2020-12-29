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В ВОЗ назвали "цель" коронавируса

В ВОЗ назвали "цель" коронавируса Хейманн: Вирус продолжит мутировать по мере размножения в клетках человека
Здоровье
29 декабря 2020 г. 17:51
В ВОЗ назвали цель коронавируса

"Цель" коронавируса — стать эндемиком. Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, об этом заявил эксперт Всемирной организации здравоохранения профессор Дэвид Хейманн.

"Он (вирус) продолжит мутировать по мере размножения в клетках человека, особенно в местах с более интенсивным распространением", — сказал Хейманн.

Представитель ВОЗ Марк Райан тоже уверен, что коронавирус станет эндемиком. Тем не менее, он не будет представлять большой угрозы, если вакцинация будет эффективна.

Кроме того Райан предупредил, что следующая эпидемия может быть серьезнее нынешней.

"Мы живем во все более сложном мире. Эти угрозы сохранятся. Если есть что-то, что нам нужно извлечь из этой пандемии, со всеми ее трагедиями и потерями, это то, что нам необходимо действовать сообща", — заключил представитель ВОЗ.

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