В ВОЗ дали рекомендации по поводу празднования Нового года

Во Всемирной организации здравоохранения порекомендовали встречать Новый год на улице, избегать больших скоплений людей и пересмотреть свои традиции.
Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении ВОЗ.
Рекомендации даны для европейских стран. При этом в ВОЗ считают, что даже небольшие группы людей во время празднования Рождества и Нового года - уже опасность, ведь так увеличиваются шансы заразиться COVID-19.
В связи с этим медики дали свои рекомендации:
отмечать праздник на улице;
носить маски;
соблюдать дистанцию.
Такие простые вещи, по словам врачей из ВОЗ, могут защитить и сберечь здоровье в первые дни и недели 2021 года.
Если же празднование все же проводится в помещении, рекомендовано не забывать о масках даже в случае встречи Нового года с родственниками.
“Да, это может показаться неудобным, но маска обязательна”, - подытожили в ВОЗ.