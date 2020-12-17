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В ВОЗ дали рекомендации по поводу празднования Нового года

В ВОЗ дали рекомендации по поводу празднования Нового года Во Всемирной организации здравоохранения порекомендовали встречать Новый год на улице, избегать больших скоплений людей и пересмотреть свои традиции.
Здоровье
17 декабря 2020 г. 19:52
В ВОЗ дали рекомендации по поводу празднования Нового года

Во Всемирной организации здравоохранения порекомендовали встречать Новый год на улице, избегать больших скоплений людей и пересмотреть свои традиции.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении ВОЗ.

Рекомендации даны для европейских стран. При этом в ВОЗ считают, что даже небольшие группы людей во время празднования Рождества и Нового года - уже опасность, ведь так увеличиваются шансы заразиться COVID-19.

В связи с этим медики дали свои рекомендации:

отмечать праздник на улице;

носить маски;

соблюдать дистанцию.

Такие простые вещи, по словам врачей из ВОЗ, могут защитить и сберечь здоровье в первые дни и недели 2021 года.

Если же празднование все же проводится в помещении, рекомендовано не забывать о масках даже в случае встречи Нового года с родственниками.

“Да, это может показаться неудобным, но маска обязательна”, - подытожили в ВОЗ.

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