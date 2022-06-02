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В Великобритании зафиксировали более 200 случаев оспы обезьян

В Великобритании зафиксировали более 200 случаев оспы обезьян Число подтвержденных случаев заражения оспой обезьян в Великобритании достигло 207.
Здоровье
2 июня 2022 г. 17:19
В Великобритании зафиксировали более 200 случаев оспы обезьян

Число подтвержденных случаев заражения оспой обезьян в Великобритании достигло 207.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UK Health Security Agency, UKHSA).

За последние сутки в Англии, где проживают примерно 85% населения Великобритании, было выявлено 11 новых случаев заражения. Всего в Англии заболевание зафиксировано у 199 человек (в подавляющем большинстве случаев у жителей Лондона мужского пола), в Шотландии - у пяти, в Северной Ирландии и Уэльсе отмечено по одному случаю заражения.

На прошлой неделе UKHSA сообщило о том, что британские власти приобрели 20 тыс. доз вакцины от натуральной оспы. Вакцину Imvanex ("Имванекс"), которую производитель рекомендует и для профилактики оспы обезьян, в Великобритании предлагают тем, кто тесно контактировал с больными, включая медиков, которые занимаются их лечением.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyada meymunçiçəyinə 200-dən çox yoluxma qeydə alınıb

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