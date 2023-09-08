В Великобритании зафиксировали 34 случая нового штамма COVID

Медики Великобритании выявили 34 случая заражения новым вариантом коронавируса BA.2.86.

Медики Великобритании выявили 34 случая заражения новым вариантом коронавируса BA.2.86.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило Агентство по здравоохранению (UKHSA) в пятницу.

"Из 34 случаев в Англии 28 приходятся на одну вспышку в доме для престарелых в Норфолке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что врачи уже работают в учреждении совместно с представителями властей графства, чтобы не допустить распространения вируса. Госпитализированы пятеро заразившихся.

В августе UKHSA сообщало, что новый вариант коронавируса был впервые обнаружен в Великобритании, он отличается большим числом мутаций в шиповидном белке.