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В Великобритании зафиксировали 34 случая нового штамма COVID

В Великобритании зафиксировали 34 случая нового штамма COVID Медики Великобритании выявили 34 случая заражения новым вариантом коронавируса BA.2.86.
Здоровье
8 сентября 2023 г. 16:58
В Великобритании зафиксировали 34 случая нового штамма COVID

Медики Великобритании выявили 34 случая заражения новым вариантом коронавируса BA.2.86.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило Агентство по здравоохранению (UKHSA) в пятницу.

"Из 34 случаев в Англии 28 приходятся на одну вспышку в доме для престарелых в Норфолке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что врачи уже работают в учреждении совместно с представителями властей графства, чтобы не допустить распространения вируса. Госпитализированы пятеро заразившихся.

В августе UKHSA сообщало, что новый вариант коронавируса был впервые обнаружен в Великобритании, он отличается большим числом мутаций в шиповидном белке.

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Версия на английском языке UK records 34 cases of new Covid strain

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