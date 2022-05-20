В Великобритании выявили 11 новых случаев оспы обезьян

Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) выявило 11 новых случаев заражения человека оспой обезьян.

Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) выявило 11 новых случаев заражения человека оспой обезьян.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр здравоохранения страны Саджид Джавид.

Ранее ведомство сообщало о девяти выявленных случаев с 7 мая.

"UKHSA подтвердило 11 новых случаев оспы обезьян в Великобритании. Сегодня утром я проинформировал министров здравоохранения G7 о том, что нам известно на данный момент", - написал Джавид в Twitter.

Он добавил, что все случаи проходят в легкой форме, а также подтвердил, что страна закупила дополнительные дозы вакцины от оспы обезьян.

Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению отметили, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком, риск распространения среди населения Великобритании оценивается как очень низкий.

Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.