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В Великобритании обнаружили новый штамм оспы обезьян

В Великобритании обнаружили новый штамм оспы обезьян Медики Великобритании выявили единичный случай заражения человека новым штаммом оспы обезьян.
Здоровье
2 сентября 2022 г. 22:19
В Великобритании обнаружили новый штамм оспы обезьян

Медики Великобритании выявили единичный случай заражения человека новым штаммом оспы обезьян.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UK Health Security Agency, UKHSA).

По предварительной информации, инфицированный, который был доставлен в больницу Королевского университета Ливерпуля, недавно совершал поездку в одну из стран на западе Африки. В UKHSA отметили, что в данном случае речь идет о штамме, который не характерен для "вспышки, наблюдаемой в Великобритании". При этом, как указала газета, из сообщения ведомства не до конца ясно, идет ли речь о действительно новом штамме оспы обезьян или же о том, который был известен ранее, но не встречался именно во время нынешнего всплеска заболеваемости.

Всего по состоянию на начало сентября в Великобритании были обнаружены 3,4 тыс. случаев заражения оспой обезьян. Большая часть из них приходится на мужчин, имевших однополые сексуальные контакты.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniyada meymunçiçəyinin yeni ştamı tapılıb

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