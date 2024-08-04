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В Великобритании проведут испытания мозгового имплантата из графена

В Великобритании проведут испытания мозгового имплантата из графена Первый мозговой имплантат из графена, который впервые удалось получить 20 лет назад, пройдет клинические испытания в конце августа в Манчестерском национальном институте графена.
Здоровье
4 августа 2024 г. 03:17
В Великобритании проведут испытания мозгового имплантата из графена

Первый мозговой имплантат из графена, который впервые удалось получить 20 лет назад, пройдет клинические испытания в конце августа в Манчестерском национальном институте графена.

Как передает Report, об этом пишет Financial Times.

Ученые рассчитывают, что открытие позволит связать человеческий мозг с внешними компьютерами - более развитыми, чем нынешние устройства.

По их мнению, это позволит улучшить лечение болезни Паркинсона, инсульта и других неврологических заболеваний - имплантат поможет переводить мысли людей с ограниченной подвижностью в речь или передавать команды для выполнения движений.

"Основная цель этого "первого в истории исследования на людях" - продемонстрировать безопасность графеновых электродов, прикрепленных к мозгу 8-10 пациентов", - пояснил главный научный руководитель исследования, профессор Костас Костарелос.

Имплантат с 64 графеновыми электродами установят в мозг первого испытуемого во время нейрохирургической операции по удалению опухоли глиобластомы, что поможет стимулировать и считывать нейронную активность.

Следующим этапом исследований станет испытание имплантата для лечения болезни Паркинсона, состоящего из двух элементов: один установят в верхнем слое мозга, "как кусочек целлофана", чтобы тот считывал электрическую активность, а второй введут в мозг для более совершенной стимуляции областей, контролирующих движение и другие функции, нарушенные этим заболеванием.

Графен - самый прочный и легкий электропроводящий вариант углеродного соединения. Графеновые пластины состоят из одного слоя атомов углерода в гексагональной решетке - молекулярной структуре, которая придает материалу исключительные электрические и механические свойства. Первооткрыватели, Андре Гейм и Константин Новоселов, получили за это в 2010 году Нобелевскую премию по физике.

Эксперты называют графен "чудесным материалом", поскольку он имеет преимущество над металлическими электродами, используемыми в других имплантатах для работы с мозгом.

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